بالصور.. ضبط مخبأ للعبوات والمتفجرات في الغاطس شمالي ديالى

2019/02/17 | 21:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت قوة من الحشد الشعبي، اليوم الأحد، من ضبط عدد كبير من العبوات الناسفة في جبل صخري شمالي ديالى.وقال أمر اللواء 23 بشير مزاحم العنبكي

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