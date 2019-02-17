باحثة أمريكية: المرجعية افشلت المشروع الامريكي في العراق

2019/02/17 | 21:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اشادت الباحثة الامريكية كارولين مارجي سايج ، البروفيسور المشارك في جامعة كونيكيت الامريكية والمتخصصة بشؤون السياسات المقارنة والشرق الاوسط في كتاب جديد لها بدور المرجعية الدينية في العراق وتصديها للمشروع الامريكي.

وذكرت الباحثة على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنه "بعد قراءتي لفتاوى المراجع والبيانات الصادرة عنهم ودراسة الوضع الاجتماعي في العراق وكيف تغير بعد 2003 توصلت الى نتيجة، انه وعلى عكس ما يتوقع عادة من رجال الدين وجدت المراجع صوتا للديموقراطية والتطور اكثر من باقي الاصوات الموجودة على الساحة السياسية في العراق".ووصفت الباحثة المرجع السيد علي السيستاني بانه "حارس الديمقراطية لأنه بتدخله منع الامريكان من انفاذ مقرراتهم التي كانت لا تجعل للشعب العراقي اي دور في بناء الدولة الجديدة".



وأشارت كارولين إلى "ممانعة المرجعية الدينية العليا بالعراق للمشروع الامريكي بتعيين لجنة لكتابة الدستور حيث طالب السيد السيستاني بإجراء انتخابات مباشرة لاختيار لجنة كتابة الدستور” ومؤكدة أن ” ان رجل الدين يقف ضد امريكا دفاعا عن الديموقراطية وليس بالعكس".



وشددت الباحثة على أن " دور المرجعية الدينية في العراق كانت يتمثل في رؤيتها لدولة غير طائفية من خلال معرفتها الطويلة وخبرتها في السياسة العراقية خصوصا في مرحلة ما بعد سقوط نظام البائد". انتهى .



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