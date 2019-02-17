اختتام فعاليات اكبر مؤتمر علمي للاعجاز في القران الكريم في العراق

2019/02/17 | 21:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق- علي كريم اذهيب

اختتمت في بغداد فعاليات مؤتمر الإعجاز العلمي في القرآن الكريم برعاية رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي وبإشراف رئيس الوقف السني عبد اللطيف الهميم..



وأوصى المؤتمر في ختام فعالياته بالعمل على استحداث هيئة دولية للإعجاز العلمي في القرآن والسنةو إنشاء أكاديمية متخصصة في الإعجاز العلمي للقرآن الكريموشدد البيان الختامي للمؤتمر على أهمية تدريس مادة الإعجاز القرآني على نطاق واسع و طبع وتبني البحوث المتميزة في المؤتمر ونشر ثقافة الإعجاز العلمي في القرآن في وسائل الإعلام.



وشارك في المؤتمر المئات من الباحثين ورجال الدين والأكاديميين المتخصصين من عدد كبير من الدول العربية والإسلامية الذين قدموا بحوثا تعد الأولى من نوعها في تخصصات الإعجاز العلمي للقرآن الكريم.

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