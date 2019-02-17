وثائق: داعش يحدد مهر فتاة بـ

2019/02/17 | 21:55

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بغداد- العراق اليوم:

أظهرت وثائق من مقتنيات عناصر داعش, الاحد, عقد زواج تم تحديد مهر فتاة فيه بـ”حزام ناسف&rdqu...





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