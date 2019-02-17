الخطيب: 15 بالمئة نسبة تحسن تجهيز الطاقة الكهربائية خلال الصيف المقبل

2019/02/17 | 21:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن وزير الكهرباء الدكتور لؤي الخطيب اليوم الاحد، "خطط عاجلة وسريعة لتوفير الطاقة الكهربائية للصيف المقبل".

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