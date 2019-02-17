وزير العمل: شمول نحو 19 الف أسرة ًبراتبي الإعانة الاجتماعية والمعين المتفرغ في صلاح الدين

2019/02/17 | 21:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد وزير العمل والشؤون الاجتماعية باسم عبد الزمان،اليوم الاحد، اجتماعاً موسعاً مع مسؤولي اقسام الوزارة في محافظة صلاح الدين بحضورعدد من اعضاء مجلسي النواب والمحافظة.

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