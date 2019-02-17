صنداي تايمز: تردي الحالة الصحية لسيرغي سكريبال

2019/02/17 | 22:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أفادت صحيفة “صنداي تايمز” البريطانية نقلا عن مصادرها بتردي الحالة الصحية لرجل الاستخبارات الروسي السابق والعميل المزدوج سيرغي سكريبال الذي أصيب بمادة سامة العام الماضي.ونقلت “صنداي تايمز” عن مصدر مطلع في الاستخبارات البريطانية قوله إن “حالته (سكريبال) الصحية تردت وهو يتلقى علاجا طبيا في منزله”.وأضاف المصدر: “لا يعرف أحد ماذا سيحدث […]

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