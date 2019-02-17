كشف تفاصيل محاولة إنقلاب في البيت الأبيض ونجاة ترامب

2019/02/17 | 22:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مسؤول كبير سابق في مكتب التحقيقات الفدرالي {إف بي آي}، اليوم الأحد، أن الرجل الثاني في وزارة العدل الأميركية بحث في 2017 إمكانية إقالة الرئيس دونالد ترامب، مستندا إلى مادة في الدستور.وبعد هذه المعلومات، رأى السناتور الجمهوري النافذ ليندسي غراهام، أنه من الضروري أن يفتح الكونغرس تحقيقا لتحديد ما إذا كانت حصلت بالفعل […]

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