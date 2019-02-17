مفتشية الداخلية تكتشف مخالفات إدارية ومالية في قاطع مرور النهضة

2019/02/17 | 22:07

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بغداد اليوم - بغداد

اكتشف مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية، الاحد، هدراً للمال العام ومخالفات ادارية في قاطع مر...





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