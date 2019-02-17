2019/02/17 | 22:14
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المالية البرلمانية تكشف عن زيادة بغداد لمبلغ رواتب كردستان) نشر أولاً على موقع (قناة الايام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: LVuvyI4O96s
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المالية البرلمانية تكشف عن زيادة بغداد لمبلغ رواتب كردستان) نشر أولاً على موقع (قناة الايام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المالية البرلمانية تكشف عن زيادة بغداد لمبلغ رواتب كردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الايام).