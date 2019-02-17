مونفيس يجتاز فافرينكا ويحرز لقب بطولة روتردام للتنس

2019/02/17 | 22:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفوق الفرنسي جايل مونفيس على ستانيسلاس فافرينكا 6-3 و1-6 و6-2 ليحرز لقب بطولة روتردام المفتوحة للتنس، الأحد، ويحصد لقبه الأول منذ يناير/ كانون الثاني 2018.

وفي أول نهائي لبطولة روتردام بين لاعبين غير مصنفين منذ 2008 نجح مونفيس في فرض سيطرته مبكرا بعدما كسر إرسال اللاعب السويسري مرتين وفاز بالمجموعة الأولى في 36 دقيقة.

وكافح فافرينكا، الفائز بثلاثة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، والذي كان يخوض أول نهائي له منذ الخضوع لجراحتين في الركبة في 2017، في المجموعة الثانية وأدرك التعادل لكنه لم يتمكن من مواصلة ذلك في المجموعة الحاسمة.

ورغم فوز فافرينكا بالشوط الافتتاحي في المجموعة الثالثة دون خسارة أي نقطة فإنه خسر إرساله في الشوط الثالث ليفرض اللاعب الفرنسي سيطرته التامة على اللقاء.

وكسر مونفيس، الذي خسر نهائي بطولة روتردام في 2016، إرسال فافرينكا مجددا ليتقدم 5-2 قبل أن يحصد لقبه الثامن في بطولات اللاعبين المحترفين.

وأشاد مونفيس المصنف 33 عالميا، الذي بلغ قبل نهائي بطولة صوفيا المفتوحة الأسبوع الماضي، بزميله في المران فافرينكا بعد صحوته الأخيرة وخسارته في مباراتين فقط في 11 مباراة هذا الموسم.

وقال مونفيس، الذي أحرز قبل ذلك لقبه الأخير في بطولة قطر المفتوحة العام الماضي، “أنتم تعرفون أنه يتحلى بعقلية الفوز.

“لقد تدربنا معا ونتحدث كثيرا..



أتأسف على فوزي عليك في النهائي.



أتمنى أن نخوض معا المزيد من المواجهات”.

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