نادي الشرطة يشتري فندقاً خاصاً به

2019/02/17 | 22:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلن نادي الشرطة الرياضي، الاحد، عن شرائه فندقاً خاصاً به لتلبية متطلبات لاعبيه في النادي.وقال رئيس الهيئة الإدارية لنادي الشرطة والنائب الثاني لرئيس اللجنة الاولمبية، وهاب الطائي في حديث للسومرية نيوز واطلعت عليه وكالة صدى الاعلام، إنه “تم التوقيع على شراء فندق لنادي الشرطة الرياضي”.وواضح أن “الفندق يعتبر بادرة جديدة وخطوة مهمة نحو الاستثمار من اجل الارتقاء أكثر بنتائج فرق النادي وتلبية متطلبات الرياضة والرياضيين في النادي العريق”.الجدير بالذكر أن اغلب فرق النادي متصدرة في مختلف الألعاب، بسبب نتائجها وأدائها المميز.

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