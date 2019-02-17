كيف نجا ترامب؟ .. تفاصيل عن محاولة انقلاب في البيت الأبيض

2019/02/17 | 22:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مسؤول كبير سابق في مكتب التحقيقات الفدرالي إف بي آي ، اليوم الأحد، أن الرجل الثاني في وزارة العدل الأميركية بحث في 2017 إمكانية

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