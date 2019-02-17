الباحثة الامريكية كارولين: المرجعية افشلت المشروع الامريكي في العراق

2019/02/17 | 22:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشادت الباحثة الامريكية كارولين مارجي سايج ، البروفيسور المشارك في جامعة كونيكيت الامريكية والمتخصصة بشؤون السياسات المقارنة والشرق الاوسط في كتاب جديد لها بدور المرجعية

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