2019/02/17 | 22:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / عقد اجتماع مع مدرب المنتخب الوطني السلوفيني كاتنيتش بعد انتهاء اجازته

17/02/2019 21:36:00 PM |

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واع / بغداد/ ز .أ

عقدت لجنة المنتخبات اجتماعها الاول ، الاحد ، مع مدرب منتخبنا الوطني السلوفيني كاتنيتش بعد انتهاء اجازته التي منحت له عقب الخروج من دور الـ16 من بطولة كاس اسيا .

وذكر بيان للاتحاد العراقي لكرة القدم تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) ان "الاجتماع ناقش جميع تفاصيل مشاركة المنتخب الوطني في بطولة اسيا وما سبقها من استعداد في المعسكر الذي اقيم في قطروالذي خاض فيه منتخبنا مباراتين وديتين امام الصين وفلسطين".

وقال رئيس لجنة المنتخبات فالح موسى ان "الاجتماع مع لجنة مدرب المنتخب الوطني كاتنيتش كان جيدا ومثمراً خصوصا ان الجميع يبحث بصورة جدية عن تطوير المستقبل للكرة العراقية والاستعداد الامثل للاستحقاقات المقبلة التي تنتظر الكرة العراقية".

واضاف موسى "تطرقنا الى الكثير من الاشكالات التي رافقتنا في البطولة والاسباب الحقيقية التي اجبرتنا على المغادرة مبكراً، بالرغم من كوننا من افضل المنتخبات التي شاركت في بطولة اسيا وضرورة تلافيها مستقبلاً وعدم تكرارها".

ومن المؤمل ان يعقد المدرب كاتنيتش مؤتمرا صحفياً الاثنين في مقر اتحاد الكرة بتمام الساعة الثانية عشر ظهرا للحديث مع وسائل الاعلام عن المشاركة في بطولة اسيا بالاضافة الى مستقبل المنتخب الوطني وما تنتظره من استحقاقات مهمة.

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