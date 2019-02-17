2019/02/17 | 22:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الرئاسة الفلسطينية

أكدت الرئاسة الفلسطينية، أن أي اقتطاع من أموال المقاصة الفلسطينية مرفوض تماما، ويعتبر قرصنة لأموال الشعب الفلسطيني.

وأشار الناطق الرسمي باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة، إلى “موقف الرئيس محمود عباس الدائم، الذي أكد فيه أننا لن نقبل أي مساس بلقمة عيش أبطالنا الأسرى وعائلات الشهداء والجرحى”.

وقال “نعتبر أن هذا القرار الإسرائيلي التعسفي يمثل نسفا من طرف واحد للاتفاقيات الموقعة، ومن بينها اتفاق باريس”.

وشددت الرئاسة، على أن هذا القرار سيكون له تداعيات خطيرة على المستويات كافة، وسيتم وضعه على رأس أولويات اجتماع القيادة برئاسة الرئيس خلال أيام.

وقرر الكابينت الإسرائيلي، في ختام اجتماع عقده اليوم، اقتطاع أكثر من 502 مليون شيكل من عائدات الضرائب الفلسطينية، بزعم أن هذا المبلغ “يعادل ما دفعته السلطة الفلسطينية كرواتب لأسر الشهداء والأسرى خلال عام 2018”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئاسة الفلسطينة: قطع إسرائيل رواتب الشهداء والأسرى قرصنة لأموال الشعب) نشر أولاً على موقع (قناة الغد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرئاسة الفلسطينة: قطع إسرائيل رواتب الشهداء والأسرى قرصنة لأموال الشعب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغد).