إنتر يهزم سامبدوريا ويُحقق انتصاره الأول على ملعبه في 2019

2019/02/17 | 22:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

حقق إنتر انتصاره الأول على ملعبه سان سيرو خلال عام 2019، بعدما هزم سامبدوريا 2-1 ضمن الأسبوع الـ24 للدوري الإيطالي.

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ودخل إنتر اللقاء دون مهاجمه ماورو إيكاردي الذي أثار الكثير من الجدل خلال الأيام الأخيرة بعد قرار النادي سحب شارة القيادة منه، فيما تواجد رادجا ناينجولان من البداية في وسط الملعب.

وانتهى الشوط الأول بين الفريقين بالتعادل السلبي رغم أفضلية أصحاب الملعب ومحاولاتهم الهجومية، لكن تألق الحارس إيميل أوديرو كان سببًا مباشرًا في خروج السامب دون أهداف في مرماه.

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تحسن الأداء في الشوط الثاني خاصة من جانب الإنتر الذي تقدم للأمام أكثر وبكثافة عددية ممتازة، وقد أهدر الفريق عددًا من الفرص نتيجة شيء من الرعونة من جانب مهاجميه خاصة لاوتارو مارتينيز، بجانب مواصلة أوديرو تألقه الملفت.

دخلت المباراة مرحلة جديدة من الإثارة بدءً من الدقيقة 73 والتي شهدت تتويج النيرادزوري لجهده وحماسه بهدف التقدم وأحرزه دانيلو دامبروزيو بمتابعة ناجحة لعرضية إيفان بيريشيتش الممتازة، لكن الفريق لم يهنأ كثيرًا بالهدف إذ عادل مانولو جابياديني النتيجة للسامب بعد 3 دقائق فقط.

وبعد دقيقتين من هدف التعادل، استعاد الإنتر تقدمه بتسديدة قوية من ناينجولان احتاج الحكم لدقيقة من النقاش مع حكام تقنية الفيديو قبل أن يُقرر احتسابه.

حاول السامب الوصول لهدف التعادل في الدقائق الأخيرة وتقدم بكافة صفوفه للهجوم، لكنه لم ينجح نتيجة غياب الدقة عن اللمسات الأخيرة في هجماته وهي سلبية ظهرت منذ بداية المباراة.

الفوز رفع رصيد الإنتر إلى 46 نقطة يُحافظ بهم على فارق الـ4 نقاط عن ميلان في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد سامبدوريا عند النقطة الـ33 في المركز العاشر.

*حينما يتسع الفارق بينك وبين المتصدر إلى 9 نقاط* pic.twitter.com/Q7NuQDRmS8— جول العربي - Goal (@GoalAR) February 17, 2019

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