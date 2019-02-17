قطر : القضية الفسلطينية جوهر العلاقة مع أسرائيل

2019/02/17 | 22:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)..



قال وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن “إحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط رهن بحل عادل للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي”.

وشدد محمد بن عبد الرحمن، في كلمة ألقاها بمؤتمر ميونخ الدولي للأمن اليوم الأحد على أن: “القضية الفلسطينية هي جوهر العلاقة مع إسرائيل، وطالما لم يتم تسوية القضية ستبقى المشكلة قائمة”.

وأردف: “هذا هو موقف كل الدول العربية وليس قطر وحدها ونحن جاهزون للعيش بسلام معهم لو أن الشعب الفلسطيني استعاد حقوقه”.

وعن قطاع غزة، قال: “نحن لا نمول حماس بل نحاول وضع حد للأزمة الإنسانية في غزة بطرق واضحة وأمام أعين الجميع”، مشيرا إلى أن هدف بلاده هو مساعدة الشعب في غزة ولا شيء غير ذلك.

وحول اجتماع “وارسو” الذي عقد قبل أيام، دعا وزير خارجية قطر، إلى “اعتماد الحوار سبيلا لحل أية مشكلة مع إيران”.

وقال آل ثاني: “لا نجد جهودا فعلية من الولايات المتحدة للحديث عن قضايا الشرق الأوسط، ولو كانت هناك مشكلة مع إيران يجب أن تكون مدعوة لطاولة الحوار”.

المصدر: سبوتنيك

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