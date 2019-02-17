الحوثيون يتظاهرون في مدن يمنية مؤكدين وقوفهم الى جانب إيران

2019/02/17 | 22:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلاحتشد الآلاف من مناصري جماعة الحوثيين، اليوم الأحد، في عدد من المدن اليمنية، لإيصال رسالتهم التي تؤكد وقوفهم الى جانب إيران ومحمور الممانعة، بالإضافة الى وقوفهم الى جانب القضية الفلسطينية.ويقول مدير المكتب التنفيذي للحوثيين، أحمدالشامي، في تصريح لشبكة رووداو الإعلامية، " هذا هو الشعب اليمني يعبر بملء فمه على أنه يرفض مؤامرات وارسو وصفقة القرن، فنحن نعتبر صفقة القرن تحت اقدامنا، وهي فاشلة وغير مقبولة، ولن يلقى لها صدى الا لدى الخونة من حكام العرب".وتضمنت المسيرة التي نظمها الحوثيون هتافات وشعارات، ورفع الأعلام الفلسطينية الى جانب شعاراتهم. ويقول عبد الملك الحجري، وهو سياسي يمني حوثي، " أن الشعب اليمني اليوم ايضا يؤكد استمرار تضامنه مع الشعب الفلسطيني ويؤكد بأن العدوان على شعبنا هو جزء من اجندة المشروع الأمريكي الصهيوني الذي يصيب المنطقة برمتها".من جانبه، قال محمد طاهر، وهو سياسي مشارك في هذه المسيرة، "هذه هي الرسالة، فهذا التجمع الشعبي الكبير، وهذه المشاركة الجماهيرية الكبيرة هي لتؤكد بأننا مازلنا نرفض التطبيع بأغلبيتنا اليمنية".وكانت العاصمة البولندية وارسو، قد إستضافت، الأربعاء والخميس الماضي، فعاليات مؤتمر بشأن إيران والشرق الأوسط، بمشاركة مسؤولين من عشرات الدول، ولا سيما وزراء خارجية دول الشرق الأوسط.

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