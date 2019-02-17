بغداد تختتم اكبر مؤتمر للاعجاز العلمي في القرآن الكريم

2019/02/17 | 22:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد اختتمت في بغداد، الاحد، فعاليات اكبر مؤتمر للإعجاز العلمي في القرآن الكريم.واوصى البيان الختامي للمؤتمر الذي اقيم برعاية رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي وبإشراف رئيس الوقف السني عبد اللطيف الهميم، بالعمل على استحداث هيئة دولية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة وإنشاء أكاديمية متخصصة في الإعجاز العلمي للقرآن الكريم.وشدد البيان على […]

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