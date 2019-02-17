بابل.. القبض على شخص يحمل كمية كبيرة من الحبوب المخدرة

2019/02/17 | 22:31

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ألقاء القبض على شخص يحمل بعجلة نوع جارجر كمية كبيرة من الحبوب

المخدرة من قبل فوج الصادق تابع الى قيادة شرطة بابل ..

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