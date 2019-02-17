وزير الثقافة يعلن التوجه لانتاج فيلم سينمائي يجسد بطولات وتضحيات الحشد الشعبي

2019/02/17 | 22:38

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بغداد اليوم - بغداد

أعلن وزير الثقافة عبد الأمير الحمداني، الاحد، التوجه لانتاج فيلم سينمائي يجسد بطولات وت...





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