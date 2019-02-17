الوطني الكردستاني يشدد على إجراء جلسة اختيار محافظ كركوك داخل المحافظة

2019/02/17 | 22:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… أكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي, الأحد، أن الاتحاد مع إجراء جلسة حكومة كركوك لاختيار منصب المحافظ داخل المدينة وليست خارجها.وقال السورجي في تصريح لوكالة / المعلومة/ إن “الحديث عن وجود نية لنقل جلسات محافظة كركوك الى اربيل او مكان اخر لا صحة له”, مؤكداً أن “الاتحاد الوطني الكردستاني مع […]

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