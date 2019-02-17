2019/02/17 | 22:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 4QaRkTRjKls

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. روحاني: تجنيد البعض للعملاء ضد إيران لن يجلب لها الاستقرار) نشر أولاً على موقع (قناة الايام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. روحاني: تجنيد البعض للعملاء ضد إيران لن يجلب لها الاستقرار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الايام).