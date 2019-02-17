ايران تقدم

2019/02/17 | 22:50

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شفق نيوز/ بعد زيارة قام بها وفد من محافظة حلبجة باقليم كوردستان الى ايران بدعوة رسمية، عاد الوفد مساء اليوم الاحد، وكشفت قائممقام حلبجة عن مضمون اجتماعاته مع المسؤولين الايرانيين.وقالت نخشة صالح قائممقام مركز حلبجة وعضو وفد حلبجة الى ايران ان الوفد زار ايران امس السبت وعقد العديد من الاجتماعات مع الجانب الايراني واستطاع الحصول على مكتسبات عديدة وقرارات ضرورية تصب في صالح حلبجة واهلها ومحافظتي كرمنشاه وسنندج خصوصا بشأن استئناف مرور السياح عبر منافذ بشتة وشوشمي طويلة.واشارت الى ان الجانب الايراني قرر ان يقدم هدية الى اهالي حلبجة ومحيطها عبارة عن رفع الرسوم الجمركية عن 250 سلعة وبضاعة في مجالات الاغذية ومستلزمات البناء ومجالات اخرى الى اجل غير مسمى، مضيفة ان حركة مرور السياح في معبر شوشمي طويلة سيبدأ قريبا الامر الذي اهمية بالغة في تطوير العلاقات الثنائية.واوضحت صالح انه اضافة الى فتح معابر بشتة وشوشمي طويلة تم الاتفاق مع محافظ كرمنشاه من اجل فتح معبر سازان قرب حلبجة خلال الاشهر القريبة المقبلة، عادة اياه خطوة مهمة باتجاه زيادة انتعاش قطاع الاقتصاد في المنطقة.

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