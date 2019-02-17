2019/02/17 | 22:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس العراقي برهم صالح، لرئيس القيادة المركزية الأمريكية الجنرال جوزيف فوتيل، أهمية تطوير التعاون الأمني والعسكري بين البلدين، في إطار احترام السيادة العراقية والالتزام بالأهداف المتفق عليها. وشدد صالح، خلال لقائه بـ«فوتيل» في قصر السلام ببغداد وحسب بيان صادر عن الرئاسة العراقية، على أن «القضاء على الإرهاب بصورة نهائية يتطلب تعاونا والتزاما من قبل المجتمع الدولي في دعم ومساندة البلدان المتضررة وإعادة إعمارها»، مشيدا بالدور الكبير للتحالف الدولي في القضاء على عصابات داعش الإرهابية.

من جانبه، جدد الجنرال فوتيل «التزام بلاده ووقوفها إلى جانب العراق، وتطوير قدرات قواته الأمنية تدريباً وتسليحاً».

وأضاف البيان أن اللقاء «تضمن التأكيد على الالتزام بحماية السيادة العراقية، وأن وجود أي قوات لأغراض الدعم في مواجهة الإرهاب هي بدعوة من الحكومة العراقية وضمن الأهداف المتفق عليها».

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هذا ما قاله الرئيس العراقي لرئيس القيادة المركزية الأمريكية) نشر أولاً على موقع (نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هذا ما قاله الرئيس العراقي لرئيس القيادة المركزية الأمريكية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (نون).