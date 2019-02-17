2019/02/17 | 22:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / وزبر العمل يبحث الية تقديم خدمات الوزارة لاهالي صلاح الدين

17/02/2019 22:37:00 PM |

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واع / بغداد / ز .أ

بحث وزير العمل والشؤون الاجتماعية باسم عبد الزمان، الاحد، مع مسؤولي اقسام الوزارة في محافظة صلاح الدين بحضورعدد من اعضاء مجلسي النواب والمحافظة الية تقديم خدمات الوزارة لاهالي المحافظة.

وذكر بيان لمكتبه الاعلامي تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) ان"الوزير ناقش خلال الاجتماع الية تقديم خدمات الوزارة لاهالي المحافظة، ودعم الفئات الضعيفة، موجها ببدء البحث الميداني لـ(١٧٤٢٨) اسرة من المتقدمين خلال عام ٢٠١٦ للشمول براتب الاعانة الاجتماعية مطلع آذار المقبل تمهيدا لشمولهم بالاعانة".

ودعا الوزير "ملاكات اقسام الوزارة ودوائر المحافظة الى تقديم الدعم اللوجستي والفني لعمل الباحثين من اجل انجاز بحثهم"، مشيرا الى "تخصيص ١١ مليون دولار من المشروع الطارئ لدعم الاستقرار في المناطق المحررة، من قرض البنك الدولي ضمن حقل (النقد مقابل الخدمة) لابناء المحافظة".

واضاف انه "تم ايضا مناقشة شمول ذوي الاعاقة في المحافظة براتب المعين المتفرغ، بعد توفر التخصيصات المالية"، لافتا الى ان "الوزارة تسعى لشمول (١٤٣٦) مدنيا و(٨١) عسكريا من المعاقين من خلال الاستمارة الالكترونية المنشورة عبر الموقع الالكتروني للوزارة"

وفيما يخص امكانية شمول ابناء المحافظة بالقروض الصغيرة الميسرة، اوضح الوزير انه "سيتم منح ( ٤٦٣) قرضا للباحثين عن العمل المسجلين ضمن قاعدة بيانات الوزارة"، مؤكدا ان "هذه القرارات محددة بسقف زمني لا يتجاوز الشهرين لتنفيذها".

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