فينجر: انتقال رامسي إلى يوفنتوس سيكون خسارة لآرسنال

2019/02/17 | 22:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحمد أباظة فيسبوك تويترأبدى آرسين فينجر المدرب التاريخي لآرسنال اعتقاده بأن خطوة انتقال آرون رامسي إلى يوفنتوس ستكون مثيرة للاهتمام.

وقال فينجر:"ستكون خسارة لآرسنال، ولكن يجب أن أقول أنها ستكون خطوة مثيرة للاهتمام بالنسبة لرامسي".



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وأضاف:"إنه لاعب رائع في التقدم للأمام، جودته الأكبر في قدرته على الاحتفاظ بالكرة الأخيرة واختراقاته في العمق".

وأوضح:"لا تجد الآن الكثير من اللاعبين الذين يمكنهم إجراء تلك الانطلاقات لأجل الكرة، سيكون إضافة هامة ليوفنتوس".

يذكر أن يوفنتوس قد أعلن حصوله على اللاعب بشكل رسمي في صفقة انتقال حر بنهاية عقده في يونيو المقبل.





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