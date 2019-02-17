مفتشية الداخلية: قاطع مرور يطلق سراح سيارات محجوزة دون استحصال الغرامات!

2019/02/17 | 22:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس كشف مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية، الاحد، عن وجود هدرٍ للمال العام ومخالفات ادارية في قاطع مرور النهضة، نتيجة اطلاق سراح عجلات ودراجات محجوزة من دون استحصال الغرامات.وذكر مكتب المفتش في بيان تلقى “ناس” نسخة منه، أن “الكشف جاء على خلفية قيام مفارز مكتب تفتيش المرور بجولات تفتيشية على قواطع المرور في […]

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