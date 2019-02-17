مراسل imn: الحلبوسي يبدأ غداً زيارة الى المانيا

2019/02/17 | 22:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مراسل العراقية imn، ان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي سيبدأ يوم غد الاثنين زيارة الى المانيا.

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