هذه تفاصيل محاولة الانقلاب في البيت الأبيض

2019/02/17 | 22:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مسؤول كبير سابق في مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي)، اليوم الأحد، أن الرجل الثاني في وزارة العدل الأميركية بحث في 2017 إمكانية إقالة الرئيس دونالد ترامب، مستندا إلى مادة في الدستور.

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