تكريم قنصل العراق في ميشيغان الأمريكية بميدالية وسام السلام العالمي

2019/02/17 | 23:00

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(المستقلة)/خاص/..



منحت المنظمة الدولية لحرية وحماية حقوق الإنسان والسلام العالمي القنصل العام لجمهورية العراق في ولاية ميشيغان الأمريكية عدنان عزارة ال معجون ميدالية وسام السلام العالمي.

وقالت المنظمة أنها كرمت القنصل العراقي حسب القرار 0015 لسنة 2019 الذي أقرته المنظمة الدولية بعد اجتماع لجنة التحكيم الدولية لرئاسة مجلس الأمناء في المنظمة، وصادق أمينها العام عصام الجبوري على ذلك .

وجرت مراسيم تقليد الوسام في مقر القنصلية العراقية في ولاية ميشيغان ،حيث أناب ممثل المنظمة في الولايات الأمريكية علاء السوداني عن الأمين العام في تقليد الوسام.

وأستعرض السوداني في كلمة القاها في مستهل حفل التكريم دور المنظمة في دعم المبدعين وتكريمهم ، مبينا أن منح هذا الوسام للقنصل العام لجمهورية العراق جاء لجهوده الحثيثة والمؤثرة في عملية تعزيز ونشر مبادئ حقوق الإنسان والسلام على الصعيدين العربي والدولي .

من جانبه قال صاحب شاكر المستشار الإعلامي للمنظمة إن المنظمة الدولية لحرية وحماية حقوق الإنسان والسلام الدولي ، تدعم جهود المبدعين والعاملين في مجال حقوق الإنسان والسلام العالمي سواء كانت جهودا فردية أو جماعية وذلك عبر برامجها الثقافية والفنية والاجتماعية والعمل على تكريمهم.

وألقى القنصل العام عدنان عزارة كلمة قدم فيها الشكر لجميع العاملين في مجال حقوق الإنسان من منظمات وجهات ناشطة بهذا المجال، وبشكل خاص المنظمة الدولية لحرية وحماية حقوق الإنسان والسلام العالمي وأمينها العام الدكتور عصام الجبوري .

وبارك نقيب الفنانين العراقينن في أمريكا وكندا ريكاردوس يوسف في كلمته، للقنصل العام على التكريم وعلى الوسام، مثنيا على جهود المنظمة الدولية في دعم المبدعين والمتميزين في جميع المجالات الإنسانية والمجتمعية والثقافية والفنية والإعلامية وغيرها …

وقال يوسف ان سياسة التكريم هي حافز من الحوافز الداعمة للمبدعين بأن يتم تكريمهم في حياتهم لتشجيعهم وتشجيع غيرهم على العطاء وخدمة المجتمع والاوطان

وفي الختام شكر ممثل المنظمة علاء السوداني جميع الحضور وفي مقدمتهم الفنان الكبير بهجت ، والمصور والإعلامي عماد جاسم، والإعلامي عمر الحديثي لمشاركتهم في التغطية الإعلامية …

وفي الختام أثنى الجميع على جهود المنظمة الدولية في دعمها المتواصل للمبدعين والمتميزين ,وكما تم التأكيد من الطرفين على تنفيذ أنشطة وبرامج لصالح الفئات المهمشة والفقيرة والمحتاجة من الجاليات العربية في أمريكا ، وعلى تعزيز مفاهيم الحرية والسلام والمحبة وحقوق الإنسان والتعايش المحترم بين الشعوب في كل مكان .

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