عمليات البصرة تنوه لتفجير مسيطر عليه

2019/02/17 | 23:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ البصرة

نوهت

قيادة عمليات البصرة ، الاحد، لتفجير مسيطر عليه في المحافظة، فيما حددت توقيته.

وقالت

القيادة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنها “ستقوم بعملية تفجير

مسيطر عليه لمخلفات حربية في قضاء شط العرب منطقة الشلامجة”.

وأضافت،

أن “التفجير سيكون يوم غد الاثنين من الساعة السادسة صباحا وحتى الساعة الرابعة

عصرا”.

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