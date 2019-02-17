مفتشية الداخلية تعلن ضبط مخالفات إدارية ومالية في قاطع مرور النهضة ببغداد

2019/02/17 | 23:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أعلن

مكتب مفتشية وزارة الداخلية، الاحد، عن ضبط مخالفات ادارية ومالية في قاطع مرور النهضة

ببغداد، فيما اشار الى انه تم تنظيم محضر ضبط بسجلات الحجز التي حدثت فيها الخروقات

والمخالفات.

وقال

المكتب في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “تم الكشف عن وجود هدر

للمال العام ومخالفات ادارية في قاطع مرور النهضة”، مبينا ان “هذه الهدر

ناجم عن اطلاق سراح عجلات ودراجات محجوزة دون أخذ الغرامات من أصحابها”.

واضاف

ان “الكشف جاء على خلفية قيام مفارز مكتب تفتيش المرور بجولات تفتيشية على قواطع

المرور في بغداد”، معتبرا ان “ذلك تسبب بحدوث هدرٍ بالمال العام، ناجم عن

مساومات واستغلال وظيفي ومخالفات ادارية من بعض العاملين في القاطع”.

وتابع

انه “تم تنظيم محضر ضبط بسجلات الحجز التي حدثت فيها الخروقات والمخالفات الادارية”،

داعيا “مديرية تفتيش بغداد باستحصال موافقة المفتش العام بتشكيل مجلس تحقيقي في

القضية لكشف المتورطين بمخالفة القانون وتجاوز الأوامر والصلاحيات النافذة”.

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