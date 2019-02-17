تربية بغداد: نسبة الاضراب لم تصل الى 90% وبعض المطالب غير قابلة للتطبيق

2019/02/17 | 23:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد بينت لجنة التربية في مجلس محافظة بغداد، الاحد، ان نسبة اضراب المعلمين لم تصل الى 90% كما روج لها، لافتة الى ان بعض المطالب غير قابلة للتطبيق.وقال رئيس اللجنة علي العيثاوي في تصربح متلفز تابعته /المعلومة/، ان “لجنة التربية في مجلس المحافظة تتحفظ على الاضراب على الرغم من انها مع المطالب المشروعة […]

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