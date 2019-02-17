2019/02/17 | 23:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الجبوري: الكثير من النواب حصلوا على شهادات من الجامعات الاهلية وبطرق ملتوية

تأریخ التحریر: : 2019/2/17 22:52

• 98 مرة مقروئة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجبوري: الكثير من النواب حصلوا على شهادات من الجامعات الاهلية وبطرق ملتوية) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجبوري: الكثير من النواب حصلوا على شهادات من الجامعات الاهلية وبطرق ملتوية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).