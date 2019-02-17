2019/02/17 | 23:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {الأنبار: الفرات نيوز} استشهد واصيب 4 أطفال بانفجار عبوة ناسفة في صحراء قضاء حديثة غربي محافظة الأنبار.

وذكر مصدر أمني لوكالة {الفرات نيوز} ان "طفلاً استشهد وأصيب 3 آخرين بانفجار عبوة ناسفة من مخلفات داعش الارهابي في صحراء حديثة".وبين ان الضحايا "كانوا عائدين من جني الكمأ".انتهىبواسطة..



حميد الفهداوي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إستشهاد وإصابة 4 أطفال بسبب الكمأ في صحراء حديثة) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إستشهاد وإصابة 4 أطفال بسبب الكمأ في صحراء حديثة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).