2019/02/17 | 23:21
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هل فشل العراق في ايقاف الغزو الناعم للسعودية ؟) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: hdmLhWMD71k
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هل فشل العراق في ايقاف الغزو الناعم للسعودية ؟) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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