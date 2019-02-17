2019/02/17 | 23:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الثقافة والسياحة والآثار عبد الأمير الحمداني، الأحد، أن وزارته سوف تقوم بإنتاج عمل فني سينمائي عن انتصارات الحشد الشعبي الذي حققتها خلال الفترة المنصرمة، مشيرا إلى أن الوزارة قد عملت بالتعاون مع هيئة الحشد الشعبي في الأيام السابقة لدعم وتنمية المواهب الفنية لأبناء الشهداء والجرحى.وذكر بيان للوزارة اطلع عليه موقع "الحشد الشعبي"، ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الثقافة: سننتج عمل فني سينمائي عن انتصارات الحشد الشعبي) نشر أولاً على موقع (الحشد الشعبي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الثقافة: سننتج عمل فني سينمائي عن انتصارات الحشد الشعبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحشد الشعبي).