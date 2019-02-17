الحشد الشعبي يحبط هجوما لـ

2019/02/17 | 23:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احبطت قوات الحشد الشعبي، الأحد، هجوما لتنظيم "داعش" الإرهابي في اطراف قضاء خانقين بمحافظة ديالى.وقال موفدنا، إن عناصر بتنظيم "داعش" الارهابي حاولوا التعرض على احدى نقاط المرتبطة في اطراف خانقين قرب احدى القرى الزراعية وتم التصدي لهم ومطاردتهم في الاراضي الزراعية.وأضاف أن الحشد الشعبي اغلق كل الثغرات التي كان يستغلها "داعش" في استهداف ...

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