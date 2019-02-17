إصابة 12 فلسطينيا برصاص الاحتلال شمال غزة

2019/02/17 | 23:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصيب 12 فلسطينيا، مساء الأحد، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في أثناء تواجدهم على الحدود الشمالية لقطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن “12 فلسطينيا أصيبوا بجراح مختلفة من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي شمال قطاع غزة، ولا وجود لأي شهداء حتى اللحظة ولازالت الطواقم الطبية في مجمع الشفاء الطبي تجري تدخلاتها الطبية مع إصابة في الرأس لمواطن يبلغ من العمر 23 عاما حالته حرجة”.

بدوره، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال، أفيخاي أدرعي، إن “عشرات الفلسطينيين قاموا شمال قطاع غزة بإشعال الإطارات وإلقاء عبوات ناسفة ضد قوات الجيش والسياج الأمني، حيث أصيب جندي بجروح نتيجة إلقاء عبوة ناسفة باتجاهه”.

وأضاف أدرعي، “تم نقل الجندي لتلقي العلاج الطبي في المستشفى”.

وفي السياق ذاته، قال أدرعي، إن “دبابات الجيش قصفت موقعيْن تابعيْن لحركة حماس شمال قطاع غزة، ردًّا على إصابة جندي نتيجة شظية عبوة ناسفة ألقيت باتجاهه”

وتواصلت فعاليات الإرباك الليلي، مساء الأحد، قرب الحدود الشرقية شمال قطاع غزة، حيث أشعل الشبان إطارات السيارات وألقوا قنابل الصوت تجاه قوات الاحتلال المتمركزة بالقرب من السياج.

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