صور..مخزن للمتفجرات في قلب جبل صخري شمالي ديالى

2019/02/17 | 23:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس تمكنت قوة من الحشد الشعبي ،الأحد، من ضبط عدد كبير من العبوات الناسفة في جبل صخري شمالي ديالى.وقال أمر اللواء 23 بشير مزاحم العنبكي، في بيان تابعه “ناس” اليوم (17 شباط 2019) إن “العملية جاءت بناء على معلومات استخبارية دقيقة نفذت بوقت قياسي ومسيطر عليه”.وأضاف أن “العملية أسفرت عن ضبط […]

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