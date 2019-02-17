حركة التغيير “مترددة”: لا حكومة في الإقليم بلا “يكيتي”.. لكنّنا سنشارك!

2019/02/17 | 23:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس أعلن عضو المجلس الوطني لحركة التغيير، هيمن شيخاني، الأحد، أن تشكيل الحكومة الجديدة لاقليم كوردستان بدون الاتحاد الوطني الكوردستاني لن ينجح.وقال هيمن شيخاني، في مؤتمر صحفي، تابعه “ناس”، اليوم (17 شباط 2019) إن “الاتفاق الذي تم في اجتماعنا اليوم كان مهما”.وأضاف أن “المقترحات التي تمت المصادقة عليها تحتاج إلى تعديل […]

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