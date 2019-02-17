تفاصيل مثيرة من أروقة النفط عن مرشحي الغضبان للاقتصادية والرقابة، وكيف سيطيح بعقود الشركات الرصينة؟

2019/02/17 | 23:29

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بغداد- العراق اليوم:

يبدو أن ملف وزارة النفط، سيُسيل حبرًا كثيرًا، ويبدو أن الإجراءات المتتالية في هذه الوزارةِ، يراد م...





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