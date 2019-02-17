2019/02/17 | 23:41
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
أعلنت مديرية الدفاع المدني، الاحد (17 شباط 2019)، عن اخماد حريق اندلع بإحد الفنادق وسط محاف...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
اخماد حريق اندلع داخل فندق وسط كربلاء) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم - كربلاء
أعلنت مديرية الدفاع المدني، الاحد (17 شباط 2019)، عن اخماد حريق اندلع بإحد الفنادق وسط محاف...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
اخماد حريق اندلع داخل فندق وسط كربلاء) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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