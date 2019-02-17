اخماد حريق اندلع داخل فندق وسط كربلاء

2019/02/17 | 23:41

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بغداد اليوم - كربلاء

أعلنت مديرية الدفاع المدني، الاحد (17 شباط 2019)، عن اخماد حريق اندلع بإحد الفنادق وسط محاف...





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