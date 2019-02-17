مسؤول حكومي: لو أضرب كل المعلمين لسقطت بغداد

2019/02/17 | 23:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} قال رئيس لجنة التربية في مجلس محافظة بغداد، علي العيثاوي، انه " لو أستجاب كل المعلمين للاضراب لسقطت بغداد" على حد قوله.

وذكر العيثاوي في تصريح صحفي ان "بعض مطالب المعلمين غير قابلة للتطبيق،" مبينا ان "نسبة الاضراب لم تصل الى 90% كما تم الاعلان".وأضاف، ان "مشرفي التربية لم يتسلموا حقوقهم منذ أربع سنوات، وان أكثر من 10 الاف محاضر ببغداد لم يمنحوا درجات وظيفية، وكان ينبغي أن يكون هناك موقف للحكومة من الاضراب وكل المدراء العامين بالتربية أتوا عن طريق المحاصصة".وأشار الى، ان "من الصعب الاتيان بوزير للتربية من داخل الوزارة" لافتا الى ان "مجالس المحافظات قدمت 520 مشروعا تربوي" مؤكداً ان "إحصائية الـ 8 ملايين طالب مضرب لا صحة له".وكانت نقابة المعلمين العراقيين، بدأت اليوم الأحد إضرابا يستمر يومين للمطالبة بإصلاح التعليم ورفع الرواتب وتوفير السكن اللائق.وأغلقت جميع مدارس العراق أبوابها استجابه للإضراب باستثناء المدارس الخاصة ومدارس إقليم كردستان.وتتلخص مطالب المعلمين بحسب نقابتهم "إصلاح العملية التربوية، التي تمر بانحدار كبير جداً وهذا ماثبت من خلال التقارير العالمية وإصلاح وضع التلميذ العراقي واصلاح المنهج دعما للمعلمين اضافة الى اصلاح البنى التحتية، وتخصيص موازنة تليق بوزارة التربية والتي من شأنها تطور المعلم من خلال دورات تطويرية حقيقية تليق بالمعلمين والمدرسين على ضوء المناهج التي تم تغيرها، وتوفير السكن الذي كفله الدستور والقانون والتي تنص على توفير سكن للمواطن العراقي ولاسيما المعلم".انتهى

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