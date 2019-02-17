صور: شاب موصلي يلتقط بالعدسة وجهاً آخر لمدينته

2019/02/17 | 23:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس يلتقط المصور الموصلي حمادة الشكرجي, زوايا من مدينته ليظهر وجه جديد لمحافظة خرجت للتو من حرب شرسة, وهي اخر معقل وقع على حسابها الاقتلاع النهائي لتنظيم “داعش” من العراق.وتظهر الصور مناطق من حي القادسية ومناطق اخرى في الموصل.

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