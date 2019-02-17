تفصيل المناصب على مقاسات السياسيين، وزارة امن وطني للفياض، ومنصب لعبطان .. وتذمر أمينة العاصمة!

2019/02/17 | 23:59

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بغداد- العراق اليوم:

بدعة جديدة جاء بها عادل عبد المهدي لإدارة حكومته العتيدة، وهي تفصيل مناصب جديدة لم تكن موجودة من...





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