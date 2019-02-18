2019/02/18 | 00:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مقالات مشابهة

(المستقلة)..أمّنت المطربة الإستعراضية تايلور سويفت على ساقيها ضد اي حادث قد يحصل لهما.



لم يعد هذا الخبر مفاجأة خصوصاً أن سويفت تشتهر بساقين طويلين.

هايدي كلوم وريهانا أمّنتا على أرجلهنّ بمبلغ ضخم جداً، تجاوز 26 مليون جنيه، ولكنه متواضع جدا بالمقارنة مع ماريا كاري، التي أمّنت على ساقيها بمبلغ 1 بليون جنيه، وذلك بعد ظهورها في إعلانات حملة “جيليت” في العام 2006.

اما سويفت، فقد امّنت على ساقيها بمبلغ قيمته 26 مليون جنيه، إذ يقول مصدر مقرّب منها انها إذا خسرت أحد أطرافها فسوف تخسر عروضها المسرحية وبالتالي ستخسر مهنة تقدّر بـ 200 مليون دولار.

وقبل كيم كارداشيان، كانت المؤخرة الأكثر شهرة هي مؤخرة جينيفر لوبيز، والتي يُعتقد انها أمّنت عليها بقيمة 180 مليون جنيه.

اما الجميلة جوليا روبرتس والتي تعرف بإبتسامتها الخلابة، أمّنت على أسنانها اللؤلؤية بقيمة 19 مليون جنيه.

وانضم النجم الإنكليزي ولاعب كرة القدم المخضرم دايفيد بيكهام الى القافلة ايضاً، إذ أمّن على رجليه ايضاً بقيمة 46 مليون جنيه وذلك لحفظ مهنته.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نجوم يؤمنون على أجزاء من جسدهم بملايين الدولارات) نشر أولاً على موقع (وكالة الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نجوم يؤمنون على أجزاء من جسدهم بملايين الدولارات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الصحافة المستقلة).