ليبيا.. 8 سنوات على الثورة

2019/02/18 | 00:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مثل يومنا هذا، السابع عشر من فبراير، لكن قبل ثماني سنوات، اندلعت شرارة الثورة الليبية من بنغازي ضد حكم معمر القذافي، وما هي إلا أشهر قليلة حتى سقط النظام الليبي بمقتل القذافي في أكتوبر من العام نفسه.

ثماني سنوات مرت، وليبيا عاجزة أن تمر من انقسامات مقيتة، في ظل صراعات سياسية وفجوات أمنية عميقة تغذيها ميليشيات مسلحة، بدعم إقليمي ودولي.

صراعات وضعت البلاد في مواجهة مصيرية أمام أزمات لا تزال تراوح مكانها حتى اللحظة دون مؤشرات على انفراجة قريبة، فهل هناك ومضة أمل في هذا النفق المظلم؟ وكيف يمكن التغلب على هذه التحديات المتراكمة؟ وما هي الأطراف الأكثر فاعلية الآن في المشهد الليبي؟.

قال الكاتب والمحلل السياسي الليبي، عبد الباسط بن هامل، إن ليبيا في مرحلة حرجة وخطيرة وقبول الآخر أول خطوة لحل أزمات البلاد.

بينما يرى االمحلل السياسي، عز الدين عقيل، أن المجتمع الدولي تعامل مع أزمة ليبيا بشكل خاطئ والجيش الطرف الأكثر فاعلية.

بينما يرى الباحث السياسي، الدكتور فوزي الحداد، أن البرلمان أخرج نفسه من العملية السياسية في ليبيا.

من جانبه، قال المحلل السياسي الليبي، فوزي عمار، إن الملف السياسي تصدر المشهد في ليبيا منذ اندلاع الثورة وتم إهمال المشروع الاقتصادي.

ويترقب الشارع الليبي الانتخابات الليبية، التي أعلن أكثر من مرة عن موعدها في مؤتمرات دولية، وملتقيات إقليمية، إلا أن البعثة الأممية برئاسة غسان سلامة لم تفلح حتى الآن في تحديد موعد الانتخابات، خاصة في ظل عدم توافق الأطراف على المؤتمر الوطني الجامع.

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